O que é nacional é bom!

Branca de Neve é um conto originário da tradição alemã, partilhado pelos Irmãos Grimm no princípio do século XIX. Os “Seven Little Helpers” representam os 7 anões, com 7 personalidades únicas que se complementam e o ajudarão nas mais diversas funções. Com diferentes cores, formas geométricas e composições gráficas, a singularidade de cada peça reflecte a sua identidade singular.

Repare como o tampo do banco/mesa se parece com um tabuleiro de jogo. O contraste cromático realizado pelo desenho detalhado de diferentes tipos de madeira é o responsável por esta composição fantástica.