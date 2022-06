Closets para homens vaidosos!

Mesmo se o seu caso for vestir camisa todos os dias, acredito que ao fim de semana prefira algo mais casual. Esta imagem é de um closet para duas pessoas: homem e mulher.

Dependendo do seu estilo precisará mais ou menos de varões com cruzetas, ou mais de prateleiras e gavetas. Devido a diversas diferenças, cada closet pode ser construído consoante as suas necessidades. Existem os closets com portas onde o interior fica escondido ou o aberto, como se numa loja estivesse. Os abertos apelidam-se de walk in closet já que pode entrar no espaço e vaguear entre as roupas. Para os desarrumados uma opção poderá ser esconder atrás de portas, ou simplesmente o lado desarrumado ficar sobre um cabide ou cadeira e manter o restante espaço perfeitamente arrumado.