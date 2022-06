Cenários para sonhar!

Uma tenda no deserto é o cenário prefeito para a Disbar Papeles Pintados apresentar uma das suas colecções de papeis de parede. O quadro criado é de sonho! Um final do dia que se reflecte pelos tons dourados a bater nos tufos naturais (plantas) queimados pelo sol. Os panos brancos colocados sobre a estrutura criam uma espécie de tenda que forma zonas sombreadas no interior do espaço. As paredes são revestidas a papel de parede floridos, de riscas…

Cenário ideal para uma festa ao ar livre…