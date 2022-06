6 maneiras para aumentar aparentemente a sua casa!

Bom, para os miúdos e não só – que há muitos crescidos por aí a não resistirem a uma boa partida de futebol virtual! A ideia é criar na sua garagem um espaço onde brinquedos, instrumentos musicais e hobbies dos mais variados convivam em harmonia, desocupando as mesas da sala e da cozinha ou o chão do quarto. Para isso, procure decorá-la de uma forma descontraída e alegre, com cores fortes e com estantes, mesas e assentos para toda a gente! Lembre-se que será o espaço de eleição para reunir os amigos, quem sabe fazer os trabalhos de casa ou, se estiver bem equipada, de ver um bom jogo de futebol ou de receber uma tardada de cinema. Aqui, não se preocupe em esconder tudo, porque parte do charme desta nova sala é o caos devidamente controlado: as coisas expostas vão permitir que as pessoas se deixem levar pelas oportunidades criadas pelos objectos. Jogos de tabuleiro, DVDs, discos de vinil ou material para actividades de DIY farão com que toda a gente se queira divertir! Mas se prefere uma sala mais arrumada, pode optar por guardar tudo, etiquetando as gavetas e as portas.