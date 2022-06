Arquitectura pré-fabricada: casa ecológica em madeira

A estrutura é construída sobre quatro bases de cimento, onde posteriormente, assentam os painéis que formam o chão, paredes e por fim, o telhado. São painéis compostos por placas de madeira colocadas de forma horizontal. Estas levam um tratamento antes de colocadas no respectivo sitio para aguentarem mais tempo (ficarem protegidas) e ainda ficarem com a cor especifica, ligeiramente queimada. Entre vigas e diversas estruturas de madeiras, um isolamento de lá de rocha é colocado. Do lado exterior a madeira ficou à vista e do lado interior, a mesma foi ainda pintada com tinta de látex de cor branca.

