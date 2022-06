Uma casa para o futuro: baixo custo vs grande beleza

Olhando de repente para o interior, podemos ficar com uma ideia de como os mesmos são compostos. A planta é totalmente aberta, género loft, e as transições entre os diferentes usos e espaços são fluidos. Além disso, a cozinha está equipada e voltada para o espaço, ficando a mesma área com 3 diferentes funções: cozinha sala de estar e de jantar.

Ao fundo, por trás da parede com recuperador de calor, está o quarto. Com a intenção de proteger a zona de dormir, tornando-a mais privada, construiu-se um elemento separador, onde o tal recuperador de calor foi montado – o mesmo tem duas frentes em vidro e pode ser apreciado de modo duplo: lado do quarto ou lado da sala.