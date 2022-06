10 árvores de natal originais!

As árvores de Natal que agora lhe vamos mostrar são, para além de muito originais e criativas, super económicas! São três ideias DIY – faça por si próprio – que não vai querer perder! A primeira desta série de três é esta fantástica árvore de Natal contruída com pedaços de madeira, de uma palete, por exemplo, cruzados e sobrepostos, com velinhas a decorar e iluminar, bem como alguns efeitos. Nada de luzes de Natal a gastar eletricidade. As velinhas são as substitutas perfeitas e tornam todo o ambiente mais quentinho e acolhedor!