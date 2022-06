Oriental Chic: uma habitação única!

Se há algo de magnífico no mundo da decoração e do design de interiores, essa coisa é precisamente a possibilidade infinita de criação. Não há limites para a criatividade e o projecto que lhe trazemos hoje é a prova disso mesmo.

Da autoria de Viterbo Interior Design, esta habitação incrivelmente sofisticada e única representa uma abordagem super distinta no que toca à criação de atmosferas interiores. Este atelier foi fundado no ano de 1971 e é actualmente uma marca internacionalmente reconhecida pelo seu vasto e extraordinário portfólio. O serviço prestado por esta empresa apresenta uma ampla variedade de campos de actuação distintos, efectuando projectos nas mais diversas áreas, desde projectos residenciais a projectos na área do sector hoteleiro.

Esta habitação que de seguida lhe iremos dar a conhecer, representa uma atitude contemporânea e muito sofisticada. A abordagem única aplicada nos interiores desta habitação resultou em ambientes que reflectem histórias, experiências e memórias únicas, como a identidade do próprio cliente. Venha conhecer!