Espaço junto ao telhado transforma-se em fantástico sótão

Após as obras, o espaço parece um lugar completamente diferente! O espaço que viu nas imagens anteriores tornou-se num verdadeiro presente: a sala de estar. As parede e tectos foram pintados de brancos, em contraste com a estrutura de madeira que agora ficou com um aspecto natural, devido à cor aplicada. As janelas não foram alteradas, mas o projecto foi melhorado para permitir o máximo de luz natural no interior.

Agora, o piso é em madeira e só esse aspecto é o responsável pela grande diferente a nível de conforto e estético interior agradável. Como pode ver, também incorporaram instalações para ambientar a nível de temperatura o espaço.Uma lareira e sistema de aquecimento central foi aplicado, promovendo a temperatura desejada em todo o loft.