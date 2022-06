Turismo rural de excelência!

O turismo rural tem vindo a tornar-se numa opção cada vez mais preferida pelos portugueses e não só! A verdade é que este ramo tem vindo a desenvolver-se e com ele desenvolvem-se também pequenas zonas rurais do país. As vantagens são imensas e traduzem-se das mais diversas formas.

As imagens que lhe iremos mostrar de seguida, pertencem a um projecto realmente incrível, criado no âmbito do desenvolvimento de uma proposta cujo objectivo era o de transformar uma pequena habitação num espaço de turismo rural. Para tal, o projecto sugere uma ampliação considerável do espaço através da construção de um novo módulo que se conecta com o pré-existente. O que lhe iremos mostrar são imagens geradas virtualmente a partir de uma proposta conceptual, para o desenvolvimento de uma habitação de turismo rural.

O projecto é da autoria dos profissionais GAUDIprojectos. Esta empresa de Braga, nasceu de uma vontade comum de criar um projecto inovador e criativo que pudesse responder de uma forma singular aos mais diversos tipos de desafios!

Este projecto é um excelente exemplo disso mesmo, não deixe de verificar!