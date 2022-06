Incrível casa de férias no Algarve

A menos de um mês das férias de Natal, trazemos-lhe um projecto realmente incrível que o irá deixar cheio de saudades das férias de Verão e da despreocupação associada a esta época.

A habitação uni-familiar que hoje lhe iremos mostrar situa-se na Vila do Carvoeiro no Algarve. Esta pequena povoação possui características únicas que tornam este lugar numa pequena vila de praia pitoresca e histórica. O Carvoeiro é também uma zona propícia para turismo, especialmente na altura do Verão, pelas suas pequenas praias de águas límpidas e areias finas.

O projecto de reabilitação consistiu na transformação total desta habitação. A equipa Studioarte foi responsável por esta transformação incrível. Situados em Portugal e na Holanda, este grupo de profissionais desenvolvem propostas distintas para soluções criativas e únicas! A sua missão é criar visões arquitectónicas e artísticas que vão de encontro à vontade exclusiva de cada cliente, transformando sonhos em realidade!

Venha daí e descubra esta habitação familiar fantástica!