Casa de mil encantos

A nossa casa é o espaço mais especial da nossa vida. Existem outros locais nos quais passamos muito tempo, por vezes até mais do que na nossa própria casa, no entanto, o nosso lar é e será sempre aquele cantinho especial só nosso. É o lugar no qual podemos imprimir a nossa personalidade, guardar memórias e sentimentos e partilhá-lo com quem mais gostamos!

O projecto que lhe iremos mostrar hoje é precisamente uma habitação muito especial na Galé. O projecto é da autoria de Manuel Correia Fernandes, Arquitecto e Associados. Esta empresa sediada na cidade do Porto em Portugal, foca-se nas mais variadas vertentes da área da Arquitectura, desde o planeamento urbanístico à reabilitação e restauro.

Fique connosco e venha conhecer um lar familiar moderno e acolhedor, com uma surpresa que o irá espantar!