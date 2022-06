homify 360º: propriedade antiga renovada com extensão

3s architects and designers ltd

3s architects and designers ltd

Na parte posterior da habitação é este o aspecto da mesma. As portas totalmente em vidro abrem-se para um terraço generoso com deck em madeira. Completo com mobília de exterior de estilo moderno, o terraço é o local ideal para passar tempo com os amigos nas noites quentes de Verão. Devido às grandes janelas e portas em vidro todo o piso é iluminado de forma natural durante o dia. Além das janelas de energia eficiente, o telhado retráctil (de abrir) também trabalha para aumentar o brilho interior e arejado.