Do tradicional ao moderno em Londres

A vista da frente da habitação é uma cena verdadeiramente espectacular. Aqui, pode assistir à fusão de diversos estilos e eras diferentes do projecto. O relvado existente da propriedade mostra a história do local, que foi maravilhosamente casado com uma janela de sacada moderna e com o revestimento em madeira.

Embora muito tenha acontecido nos anos anteriores, os arquitectos conseguiram combinar o revestimento ripado em madeira criando um grande efeito visual.