Uma casa de campo acessível e plena de encanto!

A partir da zona de estar desta casa espaçosa podem-se ver as áreas verdes do pátio e da varanda. As vigas e todos os outros elementos em madeira harmonizam-se com o tom marfim das paredes, replicando a natureza típica de uma moradia no campo. Para compor este espaço, foram adicionadas, junto às janelas, cadeiras em madeira com confortáveis almofadas, assim como um banco sob o comprido do lado esquerdo. O ambiente é sereno, fresco e agradável. Por fim, repare nos objectos de colecção trabalhados como as almofadas feitas à mão, a caixa de jóias antiga e os artefactos indianos.