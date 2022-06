6 maneiras para organizar um lounge perfeito em casa!

Pensar numa zona lounge para jardins, pátios, terraços… certamente que nos encoraja para uma maior criatividade, inovação e atenção aos detalhes. Procurar as soluções mais eficazes e criativas são cada vez mais uma essência para este tipo de espaços. São as ideias e projectos que se devem adaptar à sua propriedade e à rotina do leitor!Um excelente exemplo de decoração exterior, para quem procura aproveitar o seu jardim para pequenas festas. Os pequenos espaços fazem-nos descobrir e investigar soluções que não tínhamos considerado anteriormente, e com isto, abrimos um mundo novo de possibilidades para a utilização de elementos decorativos. Desde dos materiais até aos elementos ou objectos de design, tudo poderá ser usado para completar o seu espaço privado!