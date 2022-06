Espaços pretos? Porque não…

Todos nós temos uma cor favorita, mas pode ela ser a mais adequada para decorar a nossa habitação?

Sabemos que a partir das suas variações podemos encontrar uma paleta suave e agradável, no entanto, as cores pastel funcionam melhor em qualquer espaço, já que promovem a serenidade e o relaxamento físico, tão importante para quem costuma ter dias de intenso trabalho. Mas e se falarmos da cor que menos se usa nos interiores da habitação? Com certeza que será difícil..ou desafiante! Hoje abordamos a cor preta!

Ao escolher uma cor para os seus espaços interiores, a tendência será para a escolha de uma cor natural e menos escura. Mas muitas pessoas acreditam que a combinação entre a cor e os móveis faz toda a diferença! As cores nítidas, e um esquema bem definido são a melhor maneira para alongar e ampliar o seu quarto compacto, com tons coloridos adicionando à clareza e abertura do espaço.! Questões como: a disposição dos móveis, o aproveitamento da luz, a paleta cromática com que o decora, ou ainda os materiais e a quantidade de elementos decorativos, são algumas das condicionantes para o seu bem-estar.

