Como criar uma área de descanso?

O desenho da iluminação é um elemento importante para a decoração dos espaços interiores e exteriores, fazendo parte do conjunto ideal para criar diferentes ambientes e efeitos visuais no seu lar! Com um design moderno, minimalista, orgânico ou vintage, ela é desenhada para servir o habitante , proporcionando momentos únicos de lazer. A iluminação poderá contribuir para um maior desempenho, produtividade e equilíbrio estético em cada espaço. Com uma estética original e poética, este é um candeeiro aplicável ás zonas de lazer, tal como a sala de estar, de jogos ou até para os quartos individuais. A posição de todos estes elementos nos locais de trabalho devem estar também relacionados com a luz natural existente, pois ela desempenha um papel importante no campo da iluminação interior.