Os poderes da luz natural e artificial

Uma das questões fundamentais para a concepção e construção de uma casa será sempre: que tipo e quantidade de luz natural necessita um determinado espaço para ser confortável e habitável? Crucial para a habitação é, claro, a orientação da própria e em particular, o número e tamanho das janelas e portas de vidro. Nos meses de verão, os quartos no lado ocidental ganham um máximo de luz. Geralmente, os espaços para o leste são os que recebem o sol da manhã, enquanto as áreas do norte permanecem ainda bastante no escuro. Ao construir uma casa, você deve verificar esses factores com seu arquitecto pois, com alguns ajustes menores, você vai economizar em consumo de energia a longo prazo. A situação é vantajosa para si e para a natureza!

Fique na companhia do nosso tema de hoje: iluminação na habitação!