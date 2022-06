Dicas de Armazenamento: Faça As Suas Compras Durarem Mais Tempo

Devido a diversidade das frutas, elas também podem variar no consoante a conservação. Algumas delas devem ficar no frigorífico e outras podem ficar fora. Seleccionamos as mais comuns para dar uma informação mais focada. As maçãs por exemplo, devem ficar em um local fresco e arejado por até duas semanas, como cestas e estante de frutas. Tome cuidado com a humidade e deixe-os guardados no mesmo recipiente seco e selado!