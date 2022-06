Qual o tipo de armazenamento para meu pequeno corredor?

A estante é um tipo de mobiliário que preenche os vários espaços da nossa habitação, possuí uma grande importância na organização da nossa vida pessoal ou laboral. Actualmente, pode ser desenhada com dimensões variadas, formatos, cores, estilos, e apresenta-se como um elemento que pode unificar ou separar diversas áreas. Para além dessas diferentes formas que se adaptam à área envolvente, as estantes na entrada podem não ser necessariamente preenchidas com livros, o que a torna mais flexível e multifacetada.

Certamente será vantajoso para si, conseguir misturar os livros com bijuterias, fotos de família, recordações das férias, obras de arte… A criatividade não possuí limites! A beleza de uma estante de livros, como terá a oportunidade de ver neste artigo, combina uma infinidade de estilos de design. No entanto, todo o resultado final depende do material que for escolhido para a sua construção.