Como limpar e conservar o equipamento da cozinha

O fogão pode se tornar um alvo muito fácil para as sujidades e restos de comida. Similar às precauções para os fornos, cozinhar pode tornar-se perigoso quando não existe uma higiene presente na casa. Lembre-se sempre de desligar o gás ou electricidade quando se lida com o fogão. Perante isto, para se obter uma limpeza clássica basta pegar em todas as partes removíveis ou as ''bocas'' do fogão e colocá-las num saco pesado com cerca de 4 litros de amónia. Depois de deixá-las em amónia por um dia, retire as peças e mergulha-as em água com sabão, lavando-as com esfregão. Deite um pouco de água e deixe-as secar. Quanto ao resto do fogão, use um limpador industrial. Por outro lado, com um fogão de cerâmica você pode generosamente aplicar bicarbonato de sódio e em seguida, pulverizá-lo com uma solução de limpeza.