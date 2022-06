Cozinhas de atmosfera rústica – a perfeição!

Um espaço como a cozinha poderá ser repensado de uma forma simples e eficaz através do uso do mobiliário. Clássicos das casas antigas, estes materiais para o pavimento retornam agora com toda a força aos espaços mais modernos. Nesta cozinha temos, para além do mobiliário com cores suaves, o padrão do pavimento cria um contraste entre os elementos que decoram este espaço.