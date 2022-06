Mobiliário ideal para guardar a roupa

O design contemporâneo no campo do mobiliário tornou-se nos últimos tempos mais importante e mais aliciante para a decoração da habitação. Sedutor ou arrojado, minimal ou rústico, as suas linhas são o espelho dos avanços tecnológicos e estéticos ao longo das décadas. Entre projectos comerciais, públicos ou privados, são todos eles merecedores da nossa atenção! Armários são fundamentais em um quarto para organizar roupas, calçados, acessórios e outros objectos de forma prática e discreta. Eles podem aparecer sob variadas formas, desde peças únicas e clássicas até verdadeiras salas de vestir chamadas closets. Não importa o tamanho do quarto, ele sempre vai precisar de um armário. . Para ajudá-lo a encontrar o armário que mais combina com o seu quarto e com as suas necessidades, mostramos a seguir uma série de peças especialmente selecionadas.

Neste artigo, destacamos alguns objectos que estão a marcar tendências no cenário português, que certamente serão uma inspiração para o leitor!