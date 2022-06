As vantagens de espelhos na decoração!

Se esta parede seria a mesma sem este espelho? Não, claro que não!

A sua dimensão e aspecto idêntico à imagem que temos do sol decora toda a parede nesta sala de jantar. O seu tom dourado é mais outro aspecto que associamos à estrela central do sistema solar. Muito mais decorativo do que funcional, este espelho circular de vistosa moldura é capaz de deixar o espaço com aquele “quê” vintage, conseguindo com facilidade substituir um quadro.