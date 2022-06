10 ideias para a sua mesa de Natal!

As próximas duas imagens que lhe vamos mostrar têm como base a mesma ideia, mas aplicada de forma diferente. São as toalhas com floreados! Sempre requintadas, elegantes e adequadas a esta altura do ano.

Esta primeira toalha é com floreados dourados e torna-se, sem dúvida, a personagem principal da mesa. Com uma toalha assim não há como falhar nem desiludirá ninguém! Uma toalha como esta basta sem complementada com loiça simples e pouco mais, como se vê na fotografia.