Cozinhas pequenas, mas funcionais

As casas são nos dias que correm, cada vez mais de tamanhos menores e de menos divisões. Quase só em memória nos lembramos de casas com vários pisos, diversas divisões, várias casas de banho e grandes jardins. Agora muitas famílias habitam apartamentos e o jardim é substituído pela varanda ou terraço e a cozinha divide agora o seu espaço com a sala de jantar e de estar. Deitar paredes a baixo, para conseguir um espaço único e mais amplo é uma das grandes escolhas para mudar e melhorar fortemente esta divisão, que é a cozinha.

A zona de refeições pode ser facilmente resolvida com uma bancada com apoio de bancos altos, onde existe arrumação de produtos e peças de cozinha do lado oposto a estes.