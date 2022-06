Estantes como divisórias de espaços!

O atelier Coupdeville apresentam-nos um projecto genial, para um tipo de estante-parede que ocupa uma larga área de construção. Este exemplo impressionante tem uma altura que nos surpreende, começando a partir do pavimento e terminando no topo da escada. Preenchida com uma maravilhosa colecção de livros, peças exóticas e molduras, este elemento é mais do que uma simples mobília standard, ou do que um lugar para deixar os livros ganhar pó. Poderá você imaginar-se a passar horas, examinando todas as cores e bijuterias e viajar até lugares distantes do seu imaginário, com uma estante como esta ao seu lado? Sabemos que a resposta é um firme ‘’Sim! ‘’ À medida que a colecção vai-se expandido, terá sempre espaço para a organizar tudo ao seu gosto, com toda a qualidade e prazer. E no final dia haverá sempre mais um pouco de espaço em sobra, para que continue a armazenar os seus objectos e acessórios pessoais ao longo do tempo.