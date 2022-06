As mais fantásticas remodelações de cozinhas!

A cozinha, em estilo rústico perfeito, foi inteiramente equipada com todas as necessidades contemporâneas. O mobiliário construído em pedra faz-nos lembrar as cozinhas tradicionais que ainda existem em casas antigas. Uma determinada parte do telhado foi revestida com um tecto falso e a pedra natural deixada à vista. Tudo isto para enfatizar a atmosfera campestre e simplista do projecto.