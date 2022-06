Nova compilação contemporânea

Esta nova propriedade com construção em Farnham em Inglaterra foi construída por C7 Architects e é agora uma habitação unifamiliar super luminosa e espaçosa para os novos e sortudos ocupantes. Como é típico nas novas habitações, o exterior apresenta-se inteligente e uniforme e exibe grandes janelas simétricas e de ordem clara. O layout interior é funcional e bem proporcionado graças a um planeamento inteligente num bom uso do espaço. Casas antigas normalmente exigem renovações interiores com o intuito de proporcionar espaços de vida que sejam adequados a um estilo de vida moderno e actual à sociedade. Nesta casa, tudo foi tornado funcional pois teve-se esse aspecto em consideração no momento da renovação.

No entanto, isto não quer dizer que o estilo e o dom seja colocado para trás e seja esquecido, quando a vontade é apostar no lado prático e funcional dos espaços. Os interiores brancos e o estilo campestre pode encontrar uma decoração moderna e funcionar perfeitamente bem.

Veja por si mesmo…