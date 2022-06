Casa em Londres acompanha aumento da família com contraste luxuosos

A casa de banho moderna, é mais um espaço cheio de luz e arejado. Embora seja muito maior em comparação com a maioria das casas de banho em Londres, o design é simples e bem pensado, com uma paleta de cores neutra e eficaz. Com uma certa vaidade é mostrado este duche duplo que ocupa todo o perímetro do espaço, garantindo ainda a visão para o exterior. Se olhar para cima, irá reparar numa alongada clarabóia colocada estrategicamente no tecto, banhando ainda mais todo o ambiente com luz natural.