As mais fantásticas decorações de jardins com pedras

Um jardim de influência tropical, repleto de árvores frondosas, com um pequeno lago intervalado por seixos gigantes que nos permitem chegar mais perto da água.

O segredo de uma boa arquitectura paisagista é essencialmente saber reconhecer as potencialidades do seu jardim: as plantas mais adequadas para o clima, saber conjugar as cores do piso e dos elementos decorativos e naturais como as pedras, até ao planeamento do próprio desenho do jardim, que deve existir sempre em harmonia com a paisagem que o envolve.