As flores ideais para um jardim encantado!

Hoje dedicamos este artigo aos amantes da Natureza, nomeadamente das flores. As flores são elementos que nos transmitem energia, beleza e acima de tudo simplicidade: a simplicidade de tornar tudo mais bonito apenas com a sua presença frágil e efémera. Com cores vivas ou pintadas de discrição, mais duradouras ou com um tempo de vida muito limitado, são presenças que marcam e que nunca passam totalmente despercebidas.

No seu jardim, por muito pequeno que seja, não existe nunca falta de espaço para espalhar cor! E a variedade de espécies é tão vasta que facilmente encontrará uma que seja a sua cara e que lhe encha as medidas. Depois, resta apenas decidir onde a colocar de maneira a que se adapte ao novo espaço e que se desenvolva no seu pleno esplendor. Fique connosco e deixe-se encantar pelas nossas sugestões florais de hoje, que tornam qualquer jardim ainda mais charmoso, bonito e fresco!