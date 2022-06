O poder do bambu no seu terraço

Todos sabemos que nos projectos de arquitectura em geral, e nos de arquitectura paisagista em particular, a sustentabilidade ambiental pode e deve ser uma das principais preocupações. Para si que está aí em casa, também.

Com uma resistência mecânica comparável ao aço, biliões de pessoas constroem as suas casas em bambu, sobretudo na China e na Índia, mas também no Equador, na Colômbia e no Brasil, contam-nos os especialistas em eco-design brasileiros da brasileira Bambu Rei. Altamente renovável, sua colheita pode ser feita em sete anos, sem prejudicar o meio ambiente.