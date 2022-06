Top 5 e a arquitectura como principal

100 Planos é um atelier de arquitectura com sede em Vila do Conde, Portugal, em actividade desde o ano 2000. A vida dos mesmo é composta pela criação de projectos e planos em que o objectivo principal é a resposta às necessidades de outros. Cada projecto é único e é encarado com um exercício de compreensão de uma certa realidade. São fãs do uso de ironia, humor, narrativa, metáfora e analogia e acreditam que são as ferramentas fundamentais no seu método de trabalho e não têm medo de arriscar.

A Casa Jorge Guedes é a prova viva disso mesmo. Com um formato fora do normal a mesma abre-se sobre a paisagem e a aproveita o que de melhor a mesma tem. Tenho a certeza que vai achar super interessante esta composição e debater-se com as suas vantagens e benefícios.