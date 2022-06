Casa espectacular no pico de uma montanha

Depois de analisarem devidamente o solo e a área disponível, contactaram a família para iniciar o processo de concepção e mais uma vez garantir o conceito base.

Desde o inicio que qualquer decisão não foi tomada e avançada sem primeiro ser acordada e falada com todos os membros da casa. A família queria que todos se sentissem nas nuvens com a nova casa que estava ser projectada para eles, assim sendo, as reuniões, as ideias e as pesquisas foram muitas. Claro, que muitas dúvidas surgiram ao longo do processo mas rapidamente e com a ajuda de profissionais conceituados as mesmas se evaporam.

Os mesmos acham que o projecto de uma casa deve ser por natureza, um reflexo da família que a vai habitar, com todos os seu hábitos e personalidades intrínsecas, não esquecendo porém a personalidade criativa dos mesmo e à segurança das suas ideias.