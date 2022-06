Apartamento duplex de desenho perfeito

Saímos do quarto e descemos as escadas. Normalmente as nossas viagens começam pela porta de entrada mas hoje o artigo merecia ser começado pelo sótão, sem dúvida, já que consideramos ser o ex líbris da casa.

Os degraus de cimento dão continuidade à habitação, existindo assim, sempre a mesma linguagem, tanto num piso como noutro e também, nas escadas. Na sala de estar as cores e os materiais são repetidos em paredes e tectos, mas também em tapetes, mais uma vez com o intuito de oferecer conforto e um toque de cor. A madeira aqui aparecer presente no mobiliário.