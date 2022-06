Uma casa pequena, mas não apertada!

Comprar um projecto de casa completamente concluído e pronto a habitar a um gabinete de arquitectura é um procedimento que levanta emoções contraditórias. Por um lado, estamos a falar de um grande mercado e da garantia de uma mudança rápida e tranquila. Por outro, quando decidimos construir uma casa desejamos que ela reflicta o nosso gosto e personalidade.

O projecto que hoje lhe mostramos é do estúdio de arquitectura Woodsun. Este atelier oferece um leque variado de projectos de grande beleza e qualidade completamente finalizados e prontos a habitar ou, no caso do comprador o desejar, passíveis de serem modificados e personalizados, deixando assim ao alcance de quem compra, a decisão relativa a certos detalhes da obra.

O estúdio Woodsun apresenta, no seu catálogo, uma vasta gama de opções de portas, janelas, pisos, cores e fachadas. As opções são tantas que quem compra não precisa de se preocupar se o projecto final vai de encontro ao seu estilo e gosto. Este tipo de projecto tem cada vez maior procura o que leva a que o seu preço seja, hoje em dia, mais acessível do que era quando apareceu. E sempre com a garantia de que tudo estará pronto com muita rapidez.

Ainda tem dúvidas? Neste artigo vamos mostrar-lhe uma casa que as ajudará a dissipar.