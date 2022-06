6 coisas a considerar antes de projectar um escritório em casa

As plantas quando ajustadas ao ambiente do seu escritório são uma ótima companhia. É importante criar um ambiente feliz e agradável, nada melhor do que meninas verdes , e se gostar floridas, a da vida ao seu espaço de trabalho.

Estudos garantem que plantas no escritório aumentam a produtividade e deixam as pessoas mais felizes. Opte por plantas grandes ou pequenas, não só mediante o seu gosto, como com o espaço que tem para lhe oferecer. Neste escritório, além da harmonia criada, são as plantas grandes que reinam.