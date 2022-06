A clínica dentária mais moderna que alguma vez já viu

Sob a escada uma parede de espelho cria a ilusão de um espaço mais amplo, resolvendo a sensação de estreitamento ao entrar no ambiente. A mesma é um objecto único que foi detalhadamente projectado para encaixar no local satisfazendo todas as necessidades. Linhas finas mas de estrutura forte e resistente devido ao material aplicado – ferro.

As cores do ambiente reduzem-se apenas a duas: a um cinza esverdeado e branco. As superfícies vidradas, como o amplo espelho e o vidro da fachada criam luminosidade e brilho necessário no interior. As duas cores usadas em todo espaço dão ao utilizador uma sensação de sobriedade alem da percepção inconsciente e eficaz das zonas publicas das mais privadas dentro do mesmo espaço.