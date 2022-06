5 cabeceiras de cama originais e coloridas

Devido à extensa colecção de tecidos sempre presente e actualizada a Stoc consegue criar espaços únicos e bastante vibrantes. Não só de quartos são especialistas mas também as restantes divisões de casa fazem parte do seu vasto portefólio.

Num quarto de menina ou de mulher a opção rosa e florida será uma aposta certa e bastante marcante. A mistura de estampado continua bastante presente e a marca mostra com facilidade como a mesma pode ser feita, mas sem erros.

As riscas do papel de parede têm diferentes tons e várias espessuras e combinam com o tecido floral da roupa de cama. A cabeceira fica então completa com este conjunto de elementos. A mesma é forrada a tecido rosa num tom claro e no mesmo tecido do abajur do candeeiro de mesa.