Para uma mesa natalícia memorável!

O azevinho é a planta do Natal, por excelência. As pessoas utilizam-no em centros de mesa, em arranjos florais e em coroas para as portas ou para as janelas. Sabe de onde vem este costume? Não? Viajemos no tempo. As civilizações pagãs – pré-cristãs – recorriam ao azevinho como espanta espíritos, daí o seu simbolismo enquanto planta sagrada. Para o povo Romano o azevinho surgia enquanto símbolo de paz, de protecção, de saúde e de felicidade. Na história cristã, esta planta terá ajudado a esconder Jesus Cristo dos soldados de Herodes. É curioso saber a origem de tradições, não é?

Hoje em dia, o azevinho é visto como uma planta decorativa e não propriamente sagrada. O tema vem a propósito visto que nesta mesa o azevinho coroa o centro de mesa e dita as cores para o resto da decoração. Esta planta de bagas vermelhas enche de vida esta mesa natalícia. Repare como aparece também no candeeiro em jeito de lanterna. A complementar o centro, estão seis grandes velas de uma ponta à outra da mesa, apoiadas sobre o corredor mais claro que contrasta com a toalha num tom ferrugem. Os tons quentes desta mesa fazem-nos querer esquecer as horas e usufruir de uma boa refeição e de uma ainda melhor conversa.