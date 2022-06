A melhor habitação em Espanha

Com a luz natural a tocar o material conseguimos perfeitamente apreciar as características do mesmo. As persianas da parte privada da casa abrem-se numa tentativa de aumentar o nível/quantidade de raios solares no interior. Este volume foi virado a sul para capturar o calor no Inverno e no Verão as persianas protegem os habitantes do calor a mais.

No entanto, a partir dessa perspectiva não é possível contemplar a beleza desta casa, apenas apreciar a história que esta madeira pode dizer.