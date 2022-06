Casas Modulares Com Preços Acessíveis A Todos Os Bolsos (6 fotos)

O seu aspecto varia notavelmente quando comparada com o modelo anteriormente mostrado, mas pertence à mesma gama.

Enquanto no modelo básico as fachadas são revestidas com um azulejo cerâmico escuro, o Cube têm as suas fachadas revestidas a mármore na cor café creme com acabamento mate e tratado com dois componentes hidrófugos. O vidro usado nas janelas e portas são Climalita e têm um reforço térmico forte e ainda são anti bala. O módulo que vê na imagem corresponde ao modelo mais pequeno, o de 100 m2. Conta ainda com uma varanda de 15 m2 pronta a ser desfrutada no ambiente exterior.