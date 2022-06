Como preparar um apartamento para arrendar?

Limpar. Claro. Não por aqui e por ali, mas a fundo. Arrede os móveis e limpe-os no interior, aspire os rodapés e as esquinas dos tectos, use um detergente com um cheiro fresco e agradável e, claro, não se esqueça de, no fim, espalhar ambientadores para a atmosfera da casa proporcionar uma sensação de pureza e higiene. Não raras são as vezes em que vemos uma casa disponível para arrendar que nos agrada nas fotografias e quando chegamos ao local parece-nos tudo completamente distinto daquilo que tínhamos idealizado. Por vezes, isto acontece porque os donos têm pouco brio no que toca a preparar a casa para as suas visitas. Deixar a cama por fazer, a louça por lavar ou tudo empoeirado não vai causar uma boa impressão e reduzirá as probabilidades de a conseguir arrendar porque impedirão os eventuais arrendatários de a ver em todo o seu potencial. Pense assim: tentar arrendar uma casa descuidada é como ir a uma entrevista de emprego de pijama.