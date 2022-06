Como escolher os materiais certos para a sua casa

O isolamento é uma faceta das construções que deve ser estudada ainda na fase de construção. As perdas energéticas podem ser bastante elevadas, principalmente no inverno. No nosso país esta temática tem sido bastante descuidada, por se tratar de um país de clima moderado, mas a verdade é que o perfil energético de uma casa pode e deve ser planeado, pois nem sempre o clima é tão ameno, ou a necessidade de aquecimento assim tão pequena. Para isso existem hoje em dia à disposição inúmeras soluções, e aqui apresentamos uma delas: – painéis térmicos. Neste caso todo o edifício é forrado no exterior com painéis térmicos, isoladores, com acabamento a imitar madeira. O resultado é uma casa com o aspeto aconchegante, que só a madeira pode dar, mas ainda mais eficiente na poupança energética, do que se fosse revestido de madeira de verdade!