Casa de sonho no México

Para relaxar e ficar longe do barulho da cidade, termino esta viagem sobre as casas de sonho no México com a Butterfly House. Esta localiza-se na bela costa de Punta de Mita, a partir da qual se pode ser toda a maravilha do Oceano Pacífico.

Esta vila que pode ser alugada para férias, é composta além de todas as divisões imaginadas por 7 casas de banho e por uma piscina infinita. Daquelas em que o seu design permite sonhar com o horizonte..pois aparenta não ter fim, ou seja, infinita.

