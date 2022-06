Casa de pedra espetacular

A Casa Ocean View, projectada pelo estúdio Zero Limits Architecture, foi construída na Coreia do Sul, mais propriamente em Goyang.

A homify dá-lhe a conhecer hoje, um projecto habitacional fascinante, onde foram usadas as pedras típicas da região para estabelecer uma ligação com a cultura local e se integrar com as construções e com a natureza exuberante à sua volta. O local é caracterizado pela bela paisagem litoral e pelas pedras vulcânicas presentes em toda a ilha e, claro, também nas construções presentes. As pedras vulcânicas foram usadas nas superfícies da Casa Ocean View combinadas com outros materiais, como vidro e cimento aparente – o resultando é um edifício de volumetria simples com mistura de tradicional e de contemporâneo.

Curioso para desvendar os encantos desta casa moderna e sofisticada com uma aparência rústica fascinante? Então verifique todos os detalhes nas imagens seguintes, onde é visível a prioridade da integração com a natureza e o uso de materiais locais.