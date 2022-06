Um lar familiar especial

O nome desta casa foi dado devido à sua construção por módulos (Casa Modum 7:10). O quer dizer que as dimensões da mesma obedecem a esta proporção. O número 7 representa a largura com base no módulo de 1,2 m e o número 10 corresponde ao comprimento da edificação com base no mesmo módulo de 1,2m.

O mais interessante é que este tipo de casa pode ser personalizada de acordo com as preferências e necessidades dos clientes. Neste exemplo, a fachada principal ganhou uma porta de madeira com acabamento azul, dando mais personalidade.