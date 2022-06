A ceia de Natal: dicas para copiar em sua casa!

A nossa mesa de Natal tem de ser enfeitada, não basta colocar os pratos, os copos e os talheres, não. É necessário acrescentar aquele toque de festa, como vemos em festas de casamento, só que o mood hoje é mais natalício. Por isso, é importante associar as cores, os materiais e outros detalhes à época em que estamos, no inverno e no Natal. Atenção, que nem sempre as decorações devem assumir gastos financeiros, pode fazer tudo e um sumptuosa decoração usando materiais recuperados, mas essencialmente da mãe natureza. As azevinhas, tão típicas do Natal constroem uma mesa magnífica, mesmo ao sabor natalício. Pode ir apanhar pinhas e pintá-las com sprays prateados ou dourados. Pode cortar círculos de troncos, para fazer a base dos pratos, tal como a equipa dos arquitetos Tiago Patrício Rodrigues apresentou nesta fabulosa mesa. Enfim tudo o que a natureza oferece, pode tirar partido dela para enfeitar a sua mesa de Natal, a custo zero!

Por outro lado, pode acrescentar brilhos ou confetes, espalhados pela mesa toda, só irá trazer aquela magia e o tal brilho de uma mesa em festa!